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        Kocaeli'de vefat eden Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir için tören düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 14:12 Güncelleme: 31.08.2023 - 14:20
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        Kocaeli'de vefat eden Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir için tören düzenlendi
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        KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valiliği'nde, kanser nedeniyle yaşamını yitiren Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir için tören düzenlendi.

        Törene, Özdemir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Saadettin Hülagü, Veysal Tipioğlu, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, vali yardımcıları, kaymakamlar ve mesai arkadaşları katıldı.

        Vali Yavuz, törende yaptığı konuşmada, bir mülki idare amirini, bir kaymakamı kaybetmekten çok kardeşi kaybetmenin derin acısı ve üzüntüsü içinde olduğunu dile getirdi.

        "İmanlı, ihlaslı, vatan sevdasıyla dolu" birisi olarak tanımladığı Özdemir'i, hak ettiği şekilde uğurlama ve defnetmenin, şehrin valisi ve en yakın çalışma arkadaşı olarak görevi olduğunu belirten Yavuz, şöyle devam etti:

        "Geçmişinden bugüne vatan sevdalısı, ideali, hayalleri olan hastalığında bile önümüzdeki süreçte yapacakları hayallerini dile getiren, çalışma azminden, ülke sevdasından hiçbir şey kaybetmemiş, namuslu, dürüst, idealist meslektaşımız olarak evlatlarına güzel miras bıraktı. 'Üşümesin diye üstünü örttüğünüz insanların cenazesine katılıp, uğurlamadan gerçek hayatı anlayamazsınız.' diye güzel söz var. Elbette eşi, evlatları kadar bu acıyı hissedemeyiz ama şunu iyi biliyoruz ki, biz iman etmiş insanlar hayatın bir gün son bulacağını ve gerçek hayatın, asıl dünyanın öbür dünya olduğunu da biliriz. O yüzden yüce Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği gibi 'her nefis ölümü tadacaktır' ve kardeşimize hak vaki oldu, ebedi aleme uğurluyoruz. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Biz kendisinden razıydık, Allah da kendisinden razı olsun. Kıymetli eşine ve evlatları, onurla başı dik olarak bu dünya hayatını bitirip gerçek aleme giden kardeşimizi her daim dualarla yad etsinler. Eş ve baba olarak gurur duyun. Babanız bu ülkeye hizmet etti, şerefi, haysiyetiyle ömrünü tamamladı."

        Yavuz, konuşmasının ardından Özdemir'in ailesine Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim verdi.

        Buradan Gölcük Merkez Camisi'ne götürülen cenaze, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Samsun'a gönderildi.

        Özdemir'in cenazesinin, yarın​​​​​​​ İlkadım ilçesindeki Büyük Cami'de cuma vakti kılınacak cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi.

        Kanser nedeniyle bir süredir tedavi gören 53 yaşındaki Özdemir, dün akşam saatlerinde Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

        - Kaymakam Özdemir kimdir?

        1970 Trabzon ili Köprübaşı ilçesinde doğan evli ve 3 çocuk babası Özdemir, Almanya'da başladığı ilkokul eğitimini Köprübaşı, ortaokul ve liseyi ise Samsun'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi'ni bitiren Özdemir, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanlığında yüksek lisans yaptı. İngilizce ve Almanca bilen Özdemir, vefatından önce Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalında doktora eğitimine devam ediyordu.

        Sinop Kaymakam adaylığı, Samsun Tekkeköy Kaymakam vekilliği, Giresun Çanakçı, Gümüşhane Kürtün, Samsun Kavak, Sivas Suşehri, Çankırı Ilgaz, Balıkesir Susurluk kaymakamlıkları ile İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Konya Beyşehir Kaymakamlığı görevlerini yürüten Özdemir, 8 Eylül 2022'de Gölcük Kaymakamlığına atanmıştı.

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