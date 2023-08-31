Kocaeli'de yolun sağ şeridinde duraklayan otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yolun sağ şeridinde duraklayan otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
4 Temmuz Mahallesi D-130 kara yolu Yalova istikametinde Alihan Baki (26) idaresindeki 41 AOF 815 plakalı motosiklet, yolun sağ şeridinde duraklayan L.Ç. yönetimindeki 77 ACA 814 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradan da Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Baki, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.