Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kocaeli'de tesis açılışında konuştu:

KOCAELİ (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, spor tesislerinin ve sosyal aktivitelerin gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu belirterek, "Anayasal görevlerimizden biri de gençliği bu tip şeylerden korumak. Bakanlığımızın en önemli görevlerinden biri bu." dedi.

Derince Belediyesi Tahtalı Göleti Beşdivan Tesisleri açılış töreninde konuşan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora ve gençlere çok önem verdiğini, son 21 yılda başta tesisleşme olmak üzere Türk sporunun altyapısına devasa yatırımlar yapıldığını anlattı.

Bakan Bak, büyük stadyumlar, spor salonları, yüzme havuzları, atletizm pistleri, halı sahalar, basketbol sahalarının her yerde hizmet verdiğine değindi.

Türkiye'de sporda büyük devrim gerçekleştiğine işaret eden Bak, "Bu devrim sonucunda da sporcularımızın madalyaları günden güne artıyor. Bunlar tabii Türk gençliği ve gençlerin ülkemizi en iyi şekilde etmeleri için. Bunun yanı sıra gençlere yönelik projelerimiz var. Bunların başında da gençlik kampları geliyor. 50 gençlik kampımız var. Her yıl binlerce gencimizi misafir ediyoruz. Doğa, deniz ve teknoloji kampları var. AK Parti hükümetleri döneminde spor tesislerine, gençlik tesislerine yapılan inanılmaz yatırımlar var. Bunların mimarı Cumhurbaşkanı'mız." diye konuştu.

Trendyol 1. Lig'e yeniden yükselen Kocaelispor'a başarılar dileyen ve takımın Süper Lig'e yükselmesi temennisinde bulunan Bak, "Kocaeli bunu hak ediyor. Kocaeli seyircisi bunu hak ediyor, tesisiyle hak ediyor. İnşallah başarılı olurlar." dedi.

Bakan Bak, uyuşturucudan uzak gençlik istediklerinin altını çizerek, "Bağımlılıkla mücadele. Uyuşturucudan uzak gençlik istiyoruz. İşte bu spor tesisleri, gençlere yönelik aktiviteler, kamplar, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor. Anayasal görevlerimizden biri de gençliği bu tip şeylerden korumak. Bakanlığımızın en önemli görevlerinden biri bu." şeklinde konuştu.

- "Gençlerimize güveniyoruz"

Bakanlığın gençlerin ve sporcuların emrinde olduğunu dile getiren Bak, vatanını milletini seven, değerlerine sahip çıkan, her türlü mücadeleye göğüs geren gençlerin yetişmesini amaçladıklarını vurguladı.

"Türkiye Yüzyılı" hedefine işaret eden Bak, "Bütün adımları, temelleri koyarak geliyoruz. Tayyip Erdoğan'ın Türkiye için özlemleri hedefleri böyle. Biz bu ülke olarak, gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimizin bu ülkenin geleceğinde ne kadar önemli rol oynayacağını, neler yapabileceğini görüyoruz ve inanıyoruz. 'İşte TEKNOFEST gençliği' diyor Cumhurbaşkanı'mız. Bilimle iç içe olan bir gençlik geliyor." ifadesini kullandı.

Bakan Bak, Ankara'da başlayan TEKNOFEST'e yoğun ilgi olduğunu aktararak, organizasyonun gençler arasında heyecanı arttırmasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi özgüvenli gençlere ihtiyaç bulunduğunu vurgulayan Bak, "Yani 'Alman mühendisi, İngiliz mühendisi şunu yapar' diyen değil, 'Ben yaparım' diyen Türk gençlerine ihtiyacımız var. Ülkesini seven, ülkesi için çalışan, ülkesi için koşan gençlere ihtiyacımız var. İşte bu adımlar, buralarda filizleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bak, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinin ardından Lüksemburg'da katıldığı toplantıda tebrikler aldığını aktardı.

Türk milletinin asla dışarıdan emir almayacağını, boyunduruk altına girmeyeceğinin altını çizen Bak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Buradan aziz milletimize teşekkür ediyorum. Herkes şunu söyledi; 'Bizi kimin yöneteceğine biz karar veririz, Türk milleti karar verir, biz ne istiyorsak o olur.' diye tüm dünyaya cevap verdi. Ben de orada şunu söyledim; 'İşte bizim milletimiz teröristi sevenleri değil, terörle yürüyenleri değil, milletini vatanını sevenleri, bu ülkeyi sevenleri destekler, onlarla yol yürümeye devam eder. İşte Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı budur. Bu ülkenin gelişmesi için çalışan insanlardır.' Bu gururu orada yaşadık."

Okunan duaların ardından Bakan Bak, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Sadettin Hülagü ve Veysal Tipioğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ile AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, açılış kurdelesini kesti.