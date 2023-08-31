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        Kocaeli'de av sezonuna girmeye hazırlanan balıkçılar için tören düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 21:59 Güncelleme: 31.08.2023 - 22:06
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        Kocaeli'de av sezonuna girmeye hazırlanan balıkçılar için tören düzenlendi
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        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ve Kandıra ilçelerinde, av yasağının bu gece yarısı sona ermesiyle denizlere açılacak balıkçılar için tören gerçekleştirildi.

        Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra'daki Kefken Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törende dualar edilip av sezonun bereketli geçmesi dileğinde bulunuldu.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, Karadeniz'in Türkiye ve Kocaeli balıkçılığında önemli bir yer teşkil ettiğini belirterek, ''Karadeniz'in, Kocaeli'nin kum midyesi ve deniz salyangozu tedarikini de sağlıyor. Balıkçılık zor zanaat, soğukta iş yapıyorlar, evlerinden ayrı şekilde avcılık yapıyorlar. Balıkçılarımıza hem emekleri hem de ülke ekonomimize katkı yaptıkları için çok teşekkür ediyoruz. Vira Bismillah.'' şeklinde konuştu.

        Tören mehteran ve halk oyunları gösterisinin ardından katılımcılara balık ekmek dağıtılması ile sona erdi.

        Karamürsel ilçesindeki Ereğli sahilinde de düzenlenen törende, balıkçılar, gece saat 00.00'da sona erecek av yasağı öncesinde bir araya gelerek dualar etti.

        Törene katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yeni sezonun kazasız, bol bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

        Vatandaşlar ve balıkçılar törene yoğun ilgi gösterdi.

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