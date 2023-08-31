Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 22:19 Güncelleme: 31.08.2023 - 22:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynamak için yer ve imkan sağlanmasının engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda Gebze ilçesinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde yapılan denetimlerde, bir iş yerinin arka tarafına eklenen konteynerdeki gizli bölmede kumar oynandığı ve bu alanın güvenlik kamerasıyla izlendiği tespit edildi.

        Kumar oynadıkları gerekçesiyle 4 kişiye toplam 16 bin 220 lira para cezası uygulandı. Kumardan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 50 liraya el konuldu.

        İş yeri sahibi Ş.K. hakkında adli işlem yapıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde gruplarda!
        Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde gruplarda!
        Fidan ve Lavrov'dan ortak açıklama
        Fidan ve Lavrov'dan ortak açıklama
        Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!
        Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!
        İlk gol geldi!
        İlk gol geldi!
        Kızını darbetmesine seyirci kalmadılar
        Kızını darbetmesine seyirci kalmadılar
        Rakipleri mercek altına aldık
        Rakipleri mercek altına aldık
        Ocakta zamlı maaşlar ne olacak?
        Ocakta zamlı maaşlar ne olacak?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC açıklaması
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Memur zammı belli oldu
        Memur zammı belli oldu
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yapay zekayla o kanserin evresi anında bilinecek
        Yapay zekayla o kanserin evresi anında bilinecek
        Dayanıksız sitenin yıkımına karşı direndiler!
        Dayanıksız sitenin yıkımına karşı direndiler!
        Vargas'a saygısızlık!
        Vargas'a saygısızlık!
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Beşiktaş, Coutinho'dan vazgeçmiyor!
        Beşiktaş, Coutinho'dan vazgeçmiyor!
        Aralarına arabulucu girecek
        Aralarına arabulucu girecek
        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Kocaeli'de av sezonuna girmeye hazırlanan balıkçılar için tören düzenlendi
        Kocaeli'de av sezonuna girmeye hazırlanan balıkçılar için tören düzenlendi
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Her alanda güçlü bir gençlik geliyor (2)
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Her alanda güçlü bir gençlik geliyor (2)
        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kocaeli'de Gençlik Festivali'ne kat...
        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kocaeli'de Gençlik Festivali'ne kat...
        Kocaeli'de park halindeki tıra çarpan tırın sürücüsü ağır yaralandı
        Kocaeli'de park halindeki tıra çarpan tırın sürücüsü ağır yaralandı
        Bakan Bak: Her alanda güçlü bir gençlik geliyor
        Bakan Bak: Her alanda güçlü bir gençlik geliyor