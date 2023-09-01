Darıca'da konvoy halinde denize açılan balıkçılar yeni sezondan umutlu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde tekneleriyle konvoy yaparak denize açılan balıkçılar "vira bismillah" diyerek açtığı sezondan umutlu.

Av yasağının sona ermesiyle hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, Darıca Balıkçı Barınağı'ndan teknelerle konvoy yaparak denize açılarak sezonu açtı.

Darıca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Akın Ateş, gazetecilere, av sezonunun açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yeni sezondan umutlu olduklarını ve denizde palamut görmeye başladıklarını ifade eden Ateş, "Güzel bir şenlik havası eşliğinde av başlangıç sezon açılışımızı gerçekleştirmiş olduk. Balıkçılarımız bu sene çok umutlu, özellikle bu sene bizim bölgemizde eylül ayının ortalarına doğru bir lüfer akışı başlayacak. Bu günlerde palamut görmeye başladık. Arkadaşlarımız da palamut tutuyor. Bunun yanında lüfer ile mezgit ve kırlangıç çok güzel kendini gösterdi. Yaklaşık 5 kilogram ağırlığında kırlangıç balıkları tuttuk. Bunlar denizimizin temizlendiğini ve balığın daha rahat bir yaşam ortamına girdiğini gösteriyor. Balıkçılar olarak bu konuda duyarlı olmaya çalışıyoruz. Hem koruyarak hem de halkımıza sunmak için mücadeleye girmiş vaziyetteyiz." diye konuştu.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise balıkçılarla sezon için "vira bismillah" dediklerini ve bereketli bir yıl beklentileri olduğunu belirtti.

Darıca Balıkçı Barınağı'nda yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler de veren Bıyık, "Hızlı ilerliyoruz. Yılbaşına kadar burası her şeyiyle bitmiş kullanıma hazır, hem balıkçıya hem vatandaşımıza hizmet edecek bir hale dönüşecek." dedi.

Sezon açılışına, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve balıkçılar katıldı.

Balıkçıların Marmara Denizi'ne konvoy halinde açılması dron ile havadan görüntülendi.