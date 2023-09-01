Kocaeli'de yangında hasar gören tarihi Kortel Konağı'nda restorasyon sürüyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 9 yıl önce çıkan yangında hasar gören tarihi Kortel Konağı'nda restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Osmanlı Dönemi'nin önemli şahsiyetlerinden Müderris Hacı Ahmet Hilmi Efendi'ye ev sahipliği yapan tarihi konağın, 2014 yılında yaşanan yangında ağır hasar aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, tarihi yapının aile mensupları Zehra Nuran Kortel ve Zehra Kuteyla Kortel tarafından "kamu yararına" kullanılmak üzere 2019 yılında belediyeye bağışlandığı belirtildi.

Tescilli Taşınmaz Kültür Varlığı sınıfındaki Kortel Konağı'nı aslına uygun rekonstrüksiyon çalışması yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Projelendirme çalışmaları tamamlanan tarihi yapı, yeniden gün yüzüne çıkıyor." ifadeleri kullanıldı.

İzmit Hacı Hasan Mahallesi'de bulunan yapıda, rekonstrüksiyon ahşap imalatlarının tüm katlarda tamamlandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarihi yapıya yeniden hayat vermek için hummalı bir çalışma yürüten büyükşehir ekipleri, bina konstrüksiyonu galvaniz bağlantı plakaları ile sabitleme işlemine devam ediyor. Diğer yandan cephelerin restorasyona özgü bağdadi çıta yapılması ve cephe duvar içleri harman tuğla yapımı sürdürülüyor. Dayanıklılığın da artırıldığı yapıda tüm ahşap yüzeylerine yangın geciktirici sıvı sürülüyor. Büyükşehir, rekonstrüksiyon ve restorasyon projesine bağlı olarak imalatlara devam ediyor."