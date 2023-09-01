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        Kocaeli'de evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 16:49 Güncelleme: 01.09.2023 - 16:49
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        Kocaeli'de evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
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        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Ağustos'ta İzmit'te bir evden 400 bin lira değerinde ziynet eşyası, cep telefonu ve nakit para çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

        Yapılan araştırmada hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen B.K. ve Ö.F.G, Bursa'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan B.K, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, Ö.F.G. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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