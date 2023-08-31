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        Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü kazaya ilişkin park halindeki tırın sürücüsü tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 20:12 Güncelleme: 31.08.2023 - 20:12
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        Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü kazaya ilişkin park halindeki tırın sürücüsü tutuklandı
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        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, park halindeki tıra çarpan tırın sürücüsünün öldüğü kazayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

        D-100 kara yolu İstanbul istikametinde dün meydana gelen ve tır sürücüsü Oğuzhan Acer'in hayatını kaybettiği kazada kendisi de yaralanan park halindeki tırın sürücüsü H.B, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen H.B, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kazaya sebebiyet verme" suçundan tutuklandı.

        D-100 kara yolu İstanbul istikameti Dilovası mevkisindeki yola katılım şeridinde park halinde duran H.B. idaresindeki 34 FLD 288 plakalı tıra, Oğuzhan Acer'in kullandığı 59 ABN 573 plakalı tır çarpmış, Acer yönetimindeki tırın kupası dorseden ayrılarak takla atmıştı.

        Kazada ağır yaralanan tır sürücüsü Oğuzhan Acer, kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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