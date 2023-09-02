Kocaeli'de servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, servis midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır, 6 kişi yaralandı.
Cenk Y. idaresindeki 28 ABY 741 plakalı otomobil, Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki kavşakta, Sezai B. idaresindeki 34 LDF 027 plakalı servis midibüsü ile çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ve yanındaki 2 yolcu ile servis midibüsündeki 3 işçi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Cenk Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.