Kocaeli'de seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
KOCAELİ (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde, seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Ahmet Furkan A. (24) idaresindeki 34 KK 5228 plakalı otomobil, otoyolun Ankara istikameti Sevindikli mevkisinde, önünde ilerleyen Y.D. yönetimindeki 52 K 6062 plakalı tıra çarptı.
Kazada, otomobil tırın arkasında sıkışarak yaklaşık 50 metre sürüklendi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Dorsenin altına giren araçta sıkışan sürücünün, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönündeki ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.