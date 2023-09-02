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        Ankara'da vefat eden emekli Tuğamiral Burak Akçay, Kocaeli'de son yolculuğa uğurlandı

        Ankara'da crohn hastalığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden emekli Tuğamiral Burak Akçay'ın cenazesi, Kocaeli'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 14:58 Güncelleme: 02.09.2023 - 15:10
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        Ankara'da vefat eden emekli Tuğamiral Burak Akçay, Kocaeli'de son yolculuğa uğurlandı
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        KOCAELİ (AA) - Ankara'da crohn hastalığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden emekli Tuğamiral Burak Akçay'ın cenazesi, Kocaeli'de toprağa verildi.

        Önceki gün rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı Ankara Şehir Hastanesinde dün yaşamını yitiren 49 yaşındaki Burak Akçay için Kartepe ilçesinde askeri tören düzenlendi.

        Akçay'ın cenazesi, Maşukiye Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Maşukiye Merkez Mezarlığı'na defnedildi.

        Cenazeye, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, askeri yetkililer ve silah arkadaşları katıldı.

        Evli ve 1 çocuk babası olan Burak Akçay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından tuğamiral olarak 30 Ağustos'ta emekliliğe ayrılmıştı.

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