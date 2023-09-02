Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de bir kişi tartıştığı eniştesini silahla öldürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 18:35 Güncelleme: 02.09.2023 - 18:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de bir kişi tartıştığı eniştesini silahla öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir kişi tartıştığı eniştesini silahla öldürdü.

        Yenişehir Mahallesi Ahmet Ziya Sokak'ta yaşayan ablasının evine giden R.A. ile eniştesi Hüseyin Yaşar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda R.A, eniştesini tabancayla ağır yaraladı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Hüseyin Yaşar, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        27 daireli inşaatın betonu 'kullanılamaz' çıktı!
        27 daireli inşaatın betonu 'kullanılamaz' çıktı!
        Uşak'ta sağanak etkili oldu
        Uşak'ta sağanak etkili oldu
        2 gün önce emekli olmuştu! Tuğamiral toprağa verildi
        2 gün önce emekli olmuştu! Tuğamiral toprağa verildi
        Transfer döneminin bitişiyle boşta kalan yıldızlar!
        Transfer döneminin bitişiyle boşta kalan yıldızlar!
        Zeliha 3 çocuk annesiydi! Eşi otomobilde öldürdü!
        Zeliha 3 çocuk annesiydi! Eşi otomobilde öldürdü!
        Yerlikaya: Beklesinler onların da tepesine bineceğiz
        Yerlikaya: Beklesinler onların da tepesine bineceğiz
        Korhan Berzeg'i arama çalışmasında flaş gelişme! Tina hep eve döndü!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmasında flaş gelişme! Tina hep eve döndü!
        YÖK Başkanı'ndan rektörlere barınma uyarısı!
        YÖK Başkanı'ndan rektörlere barınma uyarısı!
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Bakan Koca açıkladı! Hastanelere 'Gri Kod' geliyor
        Bakan Koca açıkladı! Hastanelere 'Gri Kod' geliyor
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Yüzde 38 arttı
        Yüzde 38 arttı
        Oğlunun ölümünden 26 yıl sonra hayatını kaybetti
        Oğlunun ölümünden 26 yıl sonra hayatını kaybetti
        Bu nasıl öfke? Yaralıyı ambulansta öldürdü!
        Bu nasıl öfke? Yaralıyı ambulansta öldürdü!
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Emekliye ayrıldıktan 2 gün sonra yaşamını yitiren Tuğamiral Akçay, toprağa...
        Emekliye ayrıldıktan 2 gün sonra yaşamını yitiren Tuğamiral Akçay, toprağa...
        Kocaeli'de traktörden düşen çocuk öldü
        Kocaeli'de traktörden düşen çocuk öldü
        Ankara'da vefat eden emekli Tuğamiral Burak Akçay, Kocaeli'de son yolculuğa...
        Ankara'da vefat eden emekli Tuğamiral Burak Akçay, Kocaeli'de son yolculuğa...
        İzmit Körfezi'ndeki dip çamuru temizliği biyoçeşitliliği artıracak
        İzmit Körfezi'ndeki dip çamuru temizliği biyoçeşitliliği artıracak
        OTOMOBİL, TIR'IN ALTINA GİRDİ: 1 ÖLÜ  
        OTOMOBİL, TIR'IN ALTINA GİRDİ: 1 ÖLÜ  
        Otomobil, TIR'ın altına girdi: 1 ölü
        Otomobil, TIR'ın altına girdi: 1 ölü