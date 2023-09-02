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        Kocaeli'de çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 21:46 Güncelleme: 02.09.2023 - 21:52
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        Kocaeli'de çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan yangında 5 dönüm çalılık alan zarar gördü.

        Gölcük Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Değirmendere Eğrek mevkisindeki çalılık alanda çıkan yangına Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü ve belediyeye bağlı ekipler müdahale etti.

        Alevler ormana ulaşmadan söndürülürken 5 dönüm alan zarar gördü.

        - Vali Yavuz'dan tarla temizliği uyarısı

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gölcük Değirmendere'de meydana gelen yangının ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldüğünü kaydetti.

        Soğutma çalışmalarının sürdüğü bilgisini veren Yavuz, "Tüm uyarılarımıza rağmen tarla temizliği yapıp yakanlar oluyor. İdari ve adli işlemler mutlaka yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

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