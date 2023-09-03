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        Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 06:04 Güncelleme: 03.09.2023 - 06:22
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        Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
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        KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Gebze kesiminde zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden F.D. yönetimindeki 34 EDK 750 plakalı çekici, Gebze kesiminde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, S.V idaresindeki 34 LAA 425 plakalı midibüs ve C.V'nin kullandığı 34 DKA 21 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada araç içerisinde sıkışan çekicinin sürücüsü yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Araçtan çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle otoyolda bir süre aksayan trafik akışı, daha sonra kontrollü olarak 2 şeritten sağlanmaya başladı.

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