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        Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 15:56 Güncelleme: 03.09.2023 - 16:06
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        Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Mustafa Paşa Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde, 3 otomobil ile bir panelvanın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine, kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan M.U, Y.K. ve eşi G.K, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

        Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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