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        Kocaeli'de eniştesini silahla öldüren kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 18:35 Güncelleme: 02.09.2023 - 18:35
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        Kocaeli'de eniştesini silahla öldüren kişi tutuklandı
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        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı eniştesini tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.

        Yenişehir Mahallesi Ahmet Ziya Sokak'ta dün tartıştığı Hüseyin Yaşar'ı tabancayla öldüren R.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Ekiplerce adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Ablasının evine dün giden R.A, tartıştığı eniştesi Yaşar'ı tabancayla vurarak ağır yaralamış, olay yerinden kaçan şüpheliyi polis yakalamıştı.

        Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Yaşar, müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

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