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        Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 22:52 Güncelleme: 03.09.2023 - 23:00
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        Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Topçular Mahallesi Şehit İlhan Kartal Sokak'taki bir sitenin önünde M.A. ile henüz kimliği öğrenilemeyen 2 kişi arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda M.A. silahla bacağından yaralandı.

        M.A. yaralı halde aracına binerek 5 kilometre uzaklıktaki Seka Devlet Hastanesi'ne gitti. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Ekipler olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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