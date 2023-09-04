Karamürsel'de bakıma muhtaç kişi, bakım ve rehabilitasyon merkezine yerleştirildi
KOCAELİ (AA)- Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde jandarma ekipleri, engelli ve yardıma muhtaç olduğu belirlenen kişiyi bakım ve rehabilitasyon merkezine yerleştirdi.
Fulacık Mahallesi'nde S.C'nin (69) yüzde 90 engelli yardıma ve bakıma muhtaç olduğu bilgisini alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Evde yapılan kontrolde S.C'nin bakıma muhtaç olduğu, hayati ihtiyaçlarını karşılayamadığı tespit edildi.
Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.C, sağlık kontrollerinin ardından Kaymakam Osman Aslan Canbaba koordinesinde özel bakım ve rehabilitasyon merkezine yerleştirildi.