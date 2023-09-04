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        Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evinin bahçesinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 19:37 Güncelleme: 04.09.2023 - 19:37
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        Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı
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        Çukurbağ Mahallesi Musa Kazım Caddesi'nde evinin bahçesinde oturan C.K, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan kadın, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanede tedavi altına alındı.

        Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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