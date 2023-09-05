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        Karamürsel'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Karamürsel ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 10:02 Güncelleme: 05.09.2023 - 10:02
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        Karamürsel'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        4 Temmuz Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde E.S. idaresindeki 41 AOE 779 plakalı motosiklet ile N.Ö. idaresindeki 54 AAZ 563 plakalı otomobil çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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