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        Kocaeli'de ağaçtan düşen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çıktığı incir ağacından düşen kişi, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 12:28 Güncelleme: 05.09.2023 - 12:28
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        Kocaeli'de ağaçtan düşen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
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        Körfez Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi'ndeki evinin bahçesinde incir ağacına çıkan Mustafa Uzunoğlu (69), dengesini kaybederek düştü.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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