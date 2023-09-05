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        Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 15:54 Güncelleme: 05.09.2023 - 15:54
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        Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde Y.B. ile Y.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Y.A. tabancayla ateş ederek Y.B'yi iki bacağından yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık görevlilerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, olay yerinden kaçmaya çalışan zanlıyı gözaltına aldı.

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