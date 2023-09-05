Kocaeli'de kuyumcudan hırsızlık anı kamerada

Alınan bilgiye göre, Tepecik Mahallesi İstiklal Caddesi'nde S.Ö'ye ait kuyumcuya 2 çocukla gelen 2 kadın, beğendiği yüzük ve bileziklerin fiyatını sordu. Personelin kadınlarla ilgilendiği sırada, suça sürüklenen bir çocuk, vitrinde içerisinde 16 yüzüğün bulunduğu tablayı aldı.

Bir süre takılara bakmaya devam eden kadınlar, daha sonra kuyumcudan ayrıldı. Yüzük tablasının çalındığını fark eden iş yerindekiler, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledikten sonra durumu polise bildirdi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kayıtlarda, çocuklarla kuyumcuya gelen iki kadının iş yeri çalışanlarını meşgul ettiği sırada yüzük tablasının bir çocuk tarafından çalınması yer alıyor.