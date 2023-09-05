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        Kocaeli'de otomobille çarpışan ambulanstaki hasta ile sağlık görevlisi yaralandı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde otomobille çarpışan ambulanstaki hasta ile sağlık görevlisi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 17:39 Güncelleme: 05.09.2023 - 17:45
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        Kocaeli'de otomobille çarpışan ambulanstaki hasta ile sağlık görevlisi yaralandı
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        Yalova’daki özel bir hastaneden Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen hastayı taşıyan C.T. (39) idaresindeki 77 ABD 474 plakalı ambulans ile N.B.Y. (20) yönetimindeki 06 CAR 637 plakalı otomobil, D-130 kara yolu İzmit istikameti Kayacık Mahallesi mevkisindeki ışıklı kavşakta çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sağlık görevlisi B.Y. (22) ile hasta E.E. (61), kaza mahalline gönderilen ambulanslarla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, bölgede bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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