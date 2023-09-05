Kocaeli'de 3'üncü kattan düşen çocuk hastaneye kaldırıldı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde 3'üncü kattaki evlerinin açık penceresinden zemine düşen 5 yaşındaki çocuk yaralandı.
Giriş: 05.09.2023 - 23:14 Güncelleme: 05.09.2023 - 23:20
Sırrıpaşa Mahallesi Harmantarla Caddesi'nde Ayşegül A, henüz bilinmeyen nedenle 3 katlı apartmanın son katındaki dairelerinin penceresinden düştü.
Yakınlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.