Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de 7 düzensiz göçmen yakalandı

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde durdurulan bir araçta 7 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 09:41 Güncelleme: 06.09.2023 - 09:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de 7 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada yakalanan yabancı uyruklu 7 kişi, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan H.E. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 12 yaralı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 12 yaralı
        Kırklareli'nde sel! 3 kişi aranıyor!
        Kırklareli'nde sel! 3 kişi aranıyor!
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Omiriliği kırıldı, 28 gün yoğun bakımda kaldı! Doktorlar 'Yürüyemez' dedi!
        Omiriliği kırıldı, 28 gün yoğun bakımda kaldı! Doktorlar 'Yürüyemez' dedi!
        Hindistan adını mı değiştiriyor?
        Hindistan adını mı değiştiriyor?
        Ek MTV'de son gün!
        Ek MTV'de son gün!
        Yürek yakan kaza... 19 yaşında yaya geçidinde ölüm!
        Yürek yakan kaza... 19 yaşında yaya geçidinde ölüm!
        Damada düğününde silahlı saldırı kameraya yansıdı: 1'i ağır 2 yaralı
        Damada düğününde silahlı saldırı kameraya yansıdı: 1'i ağır 2 yaralı
        Çin Seddi'nde kestirme yol: Ciddi hasara neden oldu!
        Çin Seddi'nde kestirme yol: Ciddi hasara neden oldu!
        Venedik'in güzelleri
        Venedik'in güzelleri
        Türkiye ve Yunanistan'daki seller dünya basınında
        Türkiye ve Yunanistan'daki seller dünya basınında
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Komşuların 'ağaç' kavgası kanlı bitti: 3 ölü
        Komşuların 'ağaç' kavgası kanlı bitti: 3 ölü
        Acı haberi film setinde aldı
        Acı haberi film setinde aldı
        Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı!
        Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Çakar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Çakar'dan Habertürk'e açıklamalar
        İsmail Kür'ün katili aranıyor
        İsmail Kür'ün katili aranıyor

        Benzer Haberler

        3'ÜNCÜ KATTAN DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI  
        3'ÜNCÜ KATTAN DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI  
        3'üncü kattan düşen çocuk yaralandı
        3'üncü kattan düşen çocuk yaralandı
        Kocaeli'de 3'üncü kattan düşen çocuk hastaneye kaldırıldı
        Kocaeli'de 3'üncü kattan düşen çocuk hastaneye kaldırıldı
        Yolcu otobüsünde koltukların altına gizlenmiş 76,5 kilo eroini 'Zeyna' buld...
        Yolcu otobüsünde koltukların altına gizlenmiş 76,5 kilo eroini 'Zeyna' buld...
        Kocaeli'de yolcu otobüsünde 76,5 kilogram eroin ele geçirildi
        Kocaeli'de yolcu otobüsünde 76,5 kilogram eroin ele geçirildi
        Kocaeli'de otomobille çarpışan ambulanstaki hasta ile sağlık görevlisi yara...
        Kocaeli'de otomobille çarpışan ambulanstaki hasta ile sağlık görevlisi yara...