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        İstanbul'a sebze gönderilen Gebze'deki seralar yaklaşık 2 bin kişiye ekmek kapısı oluyor

        CEM ALİ KUŞ - Sanayi yatırımlarıyla ön plana çıkan Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sebze üretimi yapılan 4 bin 500 sera, yaklaşık 2 bin kişiye geçim kaynağı oluyor, yetiştirilen ürünler İstanbul'a gönderiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 11:13 Güncelleme: 06.09.2023 - 11:13
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        İstanbul'a sebze gönderilen Gebze'deki seralar yaklaşık 2 bin kişiye ekmek kapısı oluyor
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        Ovacık, Kadıllı, Cumaköy ve Denizli köylerinde yer alan seralarda yaz ve kış dönemlerinde üretim gerçekleştiren çiftçiler, dev yatırımlarıyla bilinen sanayi işletmelerinden sonra bölgenin ekonomik gelişimine katkı sağlıyor.

        Kocaeli'den sezonda sevk edilen 300 ton yaş sebzenin 100 tonunun üretildiği Gebze'de hasat edilen yazlık ve kışlık ürünler, İstanbul Kadıköy'deki hale sevk ediliyor.

        Seralardan geçimini sağlayan üreticiler, sosyal medyadan satış ile tarla ve serada dalından toplama uygulamalarıyla da bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

        - "4 köy seradan geçimini sağlıyor"

        Gebze Ziraat Odası Başkanı Ayhan Pekşen, AA muhabirine, çoğunlukla İstanbul ve iç pazara sevkiyat yaptıklarını söyledi.

        Pekşen, "Pazar sıkıntımız yok. Üretimde de sıkıntımız yok. Sadece işçi sıkıntımız var. Devlet büyüklerimizle konuşarak bu yıl işçi problemini de çözmeye çalışacağız." dedi.

        Bir serada domatesten 6-7 ton, salatalıktan 5 ton, biberden 3 ton verim alındığını anlatan Pekşen, "Yaklaşık 4 ay boyunca seradan üretim sağlanıyor. Kış biraz geç gelirse verim daha da devam eder. 1500-2 bin kişi, 4 köy seradan geçimini sağlıyor." diye konuştu.

        Pekşen, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın çiftçiliğe önem verdiğine değinerek, bu alanda ortak çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve bir sonraki sezon çıtayı daha da yükselteceklerini anlattı.

        - "Kocaeli bölgesinde toplam 7 bin sera var"

        Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürü Temel Fidan, Kocaeli bölgesinde faaliyet gösteren 7 bin seranın 4 bin 500'ünün Gebze sınırları içerisinde yer aldığını kaydetti.

        Fidan, ilçenin İstanbul'a yakın mesafede yer almasının bölge sakinlerini seracılığa teşvik ettiğinden bahsederek, "Kendi imkanlarıyla örtü altı seracılığa başlamışlar. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak, daha modern seralara kavuşmaları için ekipman, fide ve tohum desteği veriyoruz ayrıca pazar ve tarımsal sulama sıkıntılarının çözümüyle alakalı destek oluyoruz." şeklinde konuştu.

        Daha önce Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü döneminde açık kanallarla sulama sistemlerinin kullanıldığını anımsatan Fidan, Kovalıdere Barajı üzerinden geliştirdikleri projeyle tüm çiftçilere kapalı devre sistemiyle su ulaştırılacağını bildirdi.

        Fidan, direkt pazarda satılan hariç, Kocaeli'den Kadıköy Hali'ne sezonda 300 tonluk yaş sebze gönderildiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Bunun 100 tonu Gebze bölgesinde üretiliyor ayrıca direkt pazara yansıyan 150 tonluk ürün var. Son zamanlarda ürünlerini çiftçilerimiz sosyal medya üzerinden de satabiliyor. Hiçbir şekilde pazar sıkıntısı yaşamıyorlar."

        - 20 sera ve 50 dönümde sebze üretiyor

        İlçede 15 yıldır çiftçilik yapan Şaban Özyurt, 20 serası bulunduğunu ve 50 dönüm de açık alanda tarım yaptığını ifade etti.

        Özyurt, toplamda 6 dönüm kapalı alanda üretim gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Domates, biber, salatalık, patlıcan, kabak ve açık alanda daha çok biber, kıvırcık ekimi yapıyoruz. Kışın kışlık, yazın da yazlık ürünleri serada üretiyoruz." dedi.

        Domateste 30 metrekare kapalı alanda 6 ton, salatalıkta 5 ton verim aldıklarını belirten Özyurt, "Tabii bu, hava şartları uyumlu olduğunda gerçekleşiyor. Zamanında müdahale yapmak gerekiyor. Zamanında müdahale etmediğinizde sera içindeki ürün sıcaktan bunalıyor ve hepsini kaybetme riskiniz var." ifadelerini kullandı.

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