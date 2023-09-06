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        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan yeni anayasa açıklaması:

        Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Bu anayasa askeri cunta anayasasıdır. Bu anayasadan kurtulmanın zamanı gelmiştir. Siyaset kurumunun ve siyasi partilerin bu millete olan bir borcudur, mutlaka bu borçlarını ödemelidirler." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 14:00 Güncelleme: 06.09.2023 - 14:13
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        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan yeni anayasa açıklaması:
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir restoranda kahvaltı programında basın mensuplarıyla bir araya gelen Yapıcıoğlu, vatandaşın gündeminde ilk sırada ekonominin geldiğini belirterek, emeklilere bir an önce geçimlerini sağlayabilecekleri kadar artış sağlanması gerektiğini söyledi.

        Yapıcıoğlu, son dönemde siyasetin gündeminde yeni anayasa olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

        "Aslında çok uzun süredir bizim gündemimizde. Hatta diyebilirim ki, partimizi kurduğumuz günden bu yana ara ara biz bu gündemi, kendi gündemimizi, Türkiye'nin gündemine getirmeye çalıştık. 1980 yılında yapılan askeri darbenin ürünü 1982 cunta anayasası 40 yıldan fazla yürürlüktedir. Bu siyaset kurumunun bir ayıbıdır. 20 defa değişiklik yapılmıştır. Maddelerinin üçte ikisi değiştirilmiştir ancak hala bu anayasa askeri cunta anayasasıdır. Bu anayasadan kurtulmanın zamanı gelmiştir. Siyaset kurumunun ve siyasi partilerin bu millete olan bir borcudur, mutlaka bu borçlarını ödemelidirler. Bu parlamento yeni bir anayasa yapabilir ve bunu yapmalıdır."

        Yeni anayasaya mutlaka yerleştirilmesi gereken hususlardan birinin denk bütçe yapma zorunluluğu olduğunun altını çizen Yapıcıoğlu, "Vatandaşın cebindeki paranın, vatandaştan toplanan vergilerin önemli kısmının faiz gideri olarak harcanmasına son verilmelidir. Bunun için anayasaya böyle bir hüküm konulmasını öneriyoruz. Bu önerimizi bir kez daha yineliyoruz." ifadesini kullandı.

        Yapıcıoğlu, Kocaeli'de vatandaşların şikayet ettiği hususlardan birinin de sahipsiz köpekler olduğunu, daha önce de bu konuda çağrıda bulunduklarını aktararak, "Mutlaka sokaklardaki başıboş köpeklerin insanlara zarar vermeyecek duruma getirilmesi lazım. Bunlar ehlileştiriliyor mu, barınaklara mı kapatılıyor, şehir merkezlerinden uzak yerlere mi götürülüyor ya da her ne yapılacaksa mutlaka bu tedbirlerin alınması lazım. Asıl ve öncelikli olan insanın hayatıdır. İnsan hayatı hiçbir şekilde tehlikeye atılmamalı." diye konuştu.

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