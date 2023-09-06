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        Gebze Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

        Gebze Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkan Yardımcısı Selamet Güner başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 14:20 Güncelleme: 06.09.2023 - 14:20
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        Gebze Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı
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        Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı, yoklama ve bir önceki aya ait meclis karar özetlerinin oylanıp, kabul edilmesiyle başladı.

        Toplantıda, Plan ve Bütçe Komisyonu raporu ile İmar Komisyonu raporları oy birliğiyle kabul edildi.

        Daha sonra gündemdeki teklifler bölümünde yer alan maddeler, görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

        Gebze Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı, 3 Ekim Salı günü saat 15.00'te yapılacak.

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