Kocaeli'de 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasında

İnönü Mahallesi'nde dün Y.B. ile Y.A. arasında çıkan kavga anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kayıtta, tartışmaya başlayan tarafların yaşadığı arbede, Y.B'yi tabancayla ateş ederek vuran Y.A'nın olay yerinden uzaklaşması ve çevredekilerin toplanması yer alıyor.

İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde çıkan silahlı kavgada Y.B. iki bacağından yaralanmış, olay yerinden kaçmaya çalışan zanlı Y.A. polis tarafından yakalanmıştı.