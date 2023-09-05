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        Kocaeli'de 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasında

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 15:54 Güncelleme: 05.09.2023 - 15:54
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        Kocaeli'de 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasında
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        İnönü Mahallesi'nde dün Y.B. ile Y.A. arasında çıkan kavga anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Kayıtta, tartışmaya başlayan tarafların yaşadığı arbede, Y.B'yi tabancayla ateş ederek vuran Y.A'nın olay yerinden uzaklaşması ve çevredekilerin toplanması yer alıyor.

        İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde çıkan silahlı kavgada Y.B. iki bacağından yaralanmış, olay yerinden kaçmaya çalışan zanlı Y.A. polis tarafından yakalanmıştı.

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