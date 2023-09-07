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        Kocaeli'de bir kuyumcudan hırsızlık yapılmasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı

        Kocaeli'de bir kuyumcudan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 00:07 Güncelleme: 07.09.2023 - 00:07
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        Kocaeli'de bir kuyumcudan hırsızlık yapılmasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı
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        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün İzmit ilçesinde faaliyet gösteren kuyumcudan 60 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınmasına ilişkin yapılan araştırmada, olayın şüphelilerinden birinin haziran ayında İzmit'te başka bir kuyumcudan hırsızlık yapan S.P. olduğu belirlendi.

        Düzce'de gerçekleştirilen operasyonda, S.P'nin yanı sıra olaya karıştığı belirlenen 3 çocuk ve hakkında 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan K.P. yakalandı, İzmir'den kaçırılıp alıkonulan çocuk S.K. de bulundu.

        Polisteki işlemleri tamamlanan bu kişilerden S.P. ile K.P. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Diğer şüphelilerden 3 çocuk kimlik tespitlerinin ardından ailelerine, S.K. ise Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yurdu'na teslim edildi.​​​​​​​

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