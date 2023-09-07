Karamürsel Beşiktaşlılar Derneği'nden, Karamürselspor'a ziyaret Karamürsel Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, Karamürselspor'u ziyaret etti.

Süper Amatör Ligi B Grubu'nda mücadele edecek Karamürselspor'u idman yaptığı Karamürsel Stadı'nda ziyaret eden Dernek Başkanı Onur Açık, takıma yeni sezonda başarılar diledi.

Açık, "Karamürselspor futbol takımının, Karamürsel'i Süper Amatör Ligi'nde temsil etmesi bizleri çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Daha sonra dernek üyeleri, getirdikleri baklavayı futbolculara ikram etti.

Futbolcular da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.