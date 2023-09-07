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        Kandıra Belediye Başkanı Turan, Zabıta Haftası'nı kutladı

        Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Zabıta Haftası dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü personelini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 10:12 Güncelleme: 07.09.2023 - 10:23
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        Kandıra Belediye Başkanı Turan, Zabıta Haftası'nı kutladı
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        Kandıra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nü ziyaret eden Turan, özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür etti.

        Turan, yaptığı konuşmada, zabıta personelinin zor bir görev ifa ettiğini belirterek, "İlçemizde dirliği, düzeni sağlayan zabıtamızı daha iyi noktalara getirmek, her geçen gün daha da ileri gitmesini sağlamak için özel hassasiyet gösterdik." dedi.

        Zabıta personelinin, belediyenin görünen yüzü olduğunu vurgulayan Turan, şunları söyledi:

        "Biz bir aileyiz. Vatandaş memnuniyetini esas alan çalışma anlayışımızla her gün sokakta, disiplini, güveni sağlayan zabıta personelimize, fedakarca, gönülden çalışan tüm arkadaşlarıma, bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Haftanızı gönülden kutluyorum. Emek ve katkılarınız için teşekkür ediyorum."

        Zabıta Müdürü Murat Tansu Okan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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