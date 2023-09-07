Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 47 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 47 yıl hapis ve yaklaşık 502 bin lira para cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 10:18 Güncelleme: 07.09.2023 - 10:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 47 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

        Hakkında adli makamlarca 42 suçtan 47 yıl hapis ve 502 bin 490 lira para cezası bulunan O.Ö'nün saklandığı adres belirlendi.

        Ekipler adrese düzenledikleri operasyonda O.Ö'yü yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!
        MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Berberdeki sıra kavgasında yediği yumrukla canından oldu!
        Berberdeki sıra kavgasında yediği yumrukla canından oldu!
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        DSÖ'den Covid-19 açıklaması! "Endişe verici" artış yaşanıyor
        DSÖ'den Covid-19 açıklaması! "Endişe verici" artış yaşanıyor
        Ünlü yönetmene veda
        Ünlü yönetmene veda
        Ortağının otomobilini durdurdu! Eşinin yanında öldürdü!
        Ortağının otomobilini durdurdu! Eşinin yanında öldürdü!
        Sevgilisi doğumdan üç ay sonra terk etti
        Sevgilisi doğumdan üç ay sonra terk etti
        Kızının kına gecesinde başından vuruldu!
        Kızının kına gecesinde başından vuruldu!
        Yunanistan'da sel tehlikesi sürüyor!
        Yunanistan'da sel tehlikesi sürüyor!
        Akrabasının düğününe gitmişti! Öldüren oyun!
        Akrabasının düğününe gitmişti! Öldüren oyun!
        İşte yılın futbolcusu adayları!
        İşte yılın futbolcusu adayları!
        Gabon'da alıkonulan cumhurbaşkanı serbest
        Gabon'da alıkonulan cumhurbaşkanı serbest
        Kırklareli ve Aksaray'da kahreden bekleyiş! Sele kapılan 2 kayıp aranıyor!
        Kırklareli ve Aksaray'da kahreden bekleyiş! Sele kapılan 2 kayıp aranıyor!
        3 bölge için yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        3 bölge için yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Habur'dan giriş yaptılar, 2.9 milyon TL cezayı yediler
        Habur'dan giriş yaptılar, 2.9 milyon TL cezayı yediler
        Kuzey Tunçelli, gençlerde dünya şampiyonu
        Kuzey Tunçelli, gençlerde dünya şampiyonu
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        18 yıl sonra bir ilk!
        18 yıl sonra bir ilk!

        Benzer Haberler

        Kandıra Belediye Başkanı Turan, Zabıta Haftası'nı kutladı
        Kandıra Belediye Başkanı Turan, Zabıta Haftası'nı kutladı
        Karamürsel Beşiktaşlılar Derneği'nden, Karamürselspor'a ziyaret
        Karamürsel Beşiktaşlılar Derneği'nden, Karamürselspor'a ziyaret
        Kocaeli'de bir kuyumcudan hırsızlık yapılmasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı
        Kocaeli'de bir kuyumcudan hırsızlık yapılmasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı
        Kuyumcu hırsızları yakalandı; olay anı kamerada
        Kuyumcu hırsızları yakalandı; olay anı kamerada
        7´inci kattan düşüp öldü; olay anı kamerada
        7´inci kattan düşüp öldü; olay anı kamerada
        Cinayet duruşmasında taraflar birbirinin üzerine yürüdü, salon boşaltıldı 
        Cinayet duruşmasında taraflar birbirinin üzerine yürüdü, salon boşaltıldı 