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        Kocaeli'de evinde kurduğu serada Hint keneviri yetiştiren zanlı gözaltına alındı

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde evinde kurduğu serada Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 15:18 Güncelleme: 07.09.2023 - 15:21
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        Kocaeli'de evinde kurduğu serada Hint keneviri yetiştiren zanlı gözaltına alındı
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        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, narkotik suçlarla mücadele kapsamında Başiskele'deki bir ev arandı.

        Aramada 10 saksıya dikilmiş Hint keneviri, 14 kavanozda Hint keneviri fidesi, 237,75 gram kurutulmuş kenevir, 2 hassas terazi, kenevir yetiştirme düzeneği ve ekipmanlar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan A.K. (42) hakkında adli işlem başlatıldı.

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