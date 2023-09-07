Kocaeli'de evinde kurduğu serada Hint keneviri yetiştiren zanlı gözaltına alındı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde evinde kurduğu serada Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 07.09.2023 - 15:18 Güncelleme: 07.09.2023 - 15:21
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, narkotik suçlarla mücadele kapsamında Başiskele'deki bir ev arandı.
Aramada 10 saksıya dikilmiş Hint keneviri, 14 kavanozda Hint keneviri fidesi, 237,75 gram kurutulmuş kenevir, 2 hassas terazi, kenevir yetiştirme düzeneği ve ekipmanlar ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.K. (42) hakkında adli işlem başlatıldı.