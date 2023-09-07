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        Kocaeli'de servis minibüslerinin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde servis minibüslerinin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 16:08 Güncelleme: 07.09.2023 - 16:22
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        Kocaeli'de servis minibüslerinin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        M.T yönetimindeki 41 P 4521 plakalı işçi servis minibüsü ile A.S yönetimindeki 41 P 10167 plakalı diyaliz hastalarını taşıyan minibüs, Özgürlük Mahallesi'ndeki sokak kesişiminde çarpıştı.

        Kazada, şoför A.S. ile aracındaki S.Y, H.Ş, ve D.Ş. (3) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kontrolü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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