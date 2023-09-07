Kocaeli'de dumandan etkilenen 8 işçi hastaneye kaldırıldı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, lastik geri dönüşüm fabrikasındaki makine arızası sonucu oluşan dumandan etkilenen 8 işçi hastaneye kaldırıldı.
Acısu Mahallesi'nde bulunan lastik geri dönüşüm fabrikasındaki makinede, yaşanan arıza nedeniyle yoğun duman oluştu.
İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen 8 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Daha sonra fabrikadaki duman, ekiplerce tahliye edildi.
Tedavileri süren işçilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.