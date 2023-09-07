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        Kocaeli'de dumandan etkilenen 8 işçi hastaneye kaldırıldı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, lastik geri dönüşüm fabrikasındaki makine arızası sonucu oluşan dumandan etkilenen 8 işçi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 16:58 Güncelleme: 07.09.2023 - 16:58
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        Kocaeli'de dumandan etkilenen 8 işçi hastaneye kaldırıldı
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        Acısu Mahallesi'nde bulunan lastik geri dönüşüm fabrikasındaki makinede, yaşanan arıza nedeniyle yoğun duman oluştu.

        İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Dumandan etkilenen 8 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Daha sonra fabrikadaki duman, ekiplerce tahliye edildi.

        Tedavileri süren işçilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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