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        Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 23:16 Güncelleme: 08.09.2023 - 00:26
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        Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı
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        D-130 kara yolunda Yalova yönüne giden S.O'nun kullandığı 16 BED 820 plakalı otomobil, Dereköy mevkisindeki kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Ç.A'ya (24) çarptı.

        Kazada ağır yaralanan Ç.A, olay yerine gelen ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edilen Ç.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle Yalova yönündeki ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, otomobil sürücüsü S.O. ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.​​​​​​​

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