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        Kocaeli'de Hint keneviri yetiştiren şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde evinde kurduğu serada Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 09:34 Güncelleme: 08.09.2023 - 09:34
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        Kocaeli'de Hint keneviri yetiştiren şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında Başiskele'deki bir evi aradı.

        Aramada 10 saksıya dikilmiş Hint keneviri, 14 kavanozda Hint keneviri fidesi, 237,75 gram kurutulmuş kenevir, 2 hassas terazi, kenevir yetiştirme düzeneği ve ekipmanlar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan A.K. (42), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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