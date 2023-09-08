Kocaeli'de Hint keneviri yetiştiren şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde evinde kurduğu serada Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında Başiskele'deki bir evi aradı.
Aramada 10 saksıya dikilmiş Hint keneviri, 14 kavanozda Hint keneviri fidesi, 237,75 gram kurutulmuş kenevir, 2 hassas terazi, kenevir yetiştirme düzeneği ve ekipmanlar ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.K. (42), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.