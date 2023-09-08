Başiskele Belediyesinden amatör spor kulüplerine malzeme desteği

Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Barbaros Semt Meydanı'nda "Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Dağıtım Töreni" düzenlendi.

Programda konuşan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, sporun ve sporcunun her zaman destekçisi olduklarını vurguladı.

Özlü, şunları söyledi:

"Amatör spor kulüplerinin nasıl çalıştığını, ne tür zorluklarla karşılaştığını ve nasıl gönüllülük bilinciyle fedakar bir çaba ve emek verdiklerini iyi biliriz. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi geleceğin gençlerin ellerinde yükseleceğine inanıyor ve gayretimizi, çalışmalarımızı bu yönde arttırarak devam ediyoruz. Bizim spor okullarımızda yaklaşık 4 yılda 15 binin üzerinde çocuğumuz, kardeşimiz, evladımız, farklı amatör branşlarda eğitimler aldılar. Başiskele'mizin sportif başarısında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, tüm kulüplerimize başarılar diliyorum."

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın da "Başiskele ilçemizde, hem tesisleşmede hem kulüplerimizin çoğalmasında genç takımlarımızın, gençlerin çoğalmasıyla birlikte spora üst düzey destek veriliyor." dedi.

Konuşmaların ardından Kullar 1975 Spor, Yuvacık Spor, Başiskele Doğantepe Spor, Başiskele Damlar Spor, Kullar Spor, Anadolu 1071 Spor, Başiskele Birlik Spor, Başiskele Yeniköy Spor, Bahçecik Spor ve Başiskele Belediye Spor kulüplerine, sporcuların antrenmanlarda ve müsabakalarda kullanabilecekleri malzemelerden oluşan hediye kolileri verildi.

Törene, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, MHP Başiskele İlçe Başkanı Şahin Kaya, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, spor kulüplerinin başkanları ve sporcular katıldı.

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