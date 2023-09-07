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        Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde dün otomobilin çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 23:16 Güncelleme: 07.09.2023 - 23:16
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        Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti
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        D-130 kara yolu Dereköy mevkisinde dün akşam Yalova yönüne giden S.O'nun kullandığı 16 BED 820 plakalı otomobilin kavşakta yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada çarpması sonucu yaralanan Çetin Açet (24), kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Açet'in cenazesinin, Batman'da defnedileceği öğrenildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü S.O. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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