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        Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de başladı

        Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, 31 kulüpten 645 sporcunun katılımıyla Kocaeli'de başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 12:41 Güncelleme: 09.09.2023 - 12:51
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        Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de başladı
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Kürek Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen yarışların startı, Sekapark sahilinde verildi.

        Şampiyonada 22 farklı kategoride mücadele eden 31 kulüpten 645 sporcu, 4 bin ve 6 bin metrelik parkurlarda kürek çekiyor.

        Yarın sona erecek yarışlarda, dereceye giren sporculara madalya ve çeşitli ödüller verilecek.

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