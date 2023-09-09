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        Kocaeli'de nişanda çıkan kavgada damat ve bazı davetliler darbedildi

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde nişanda çıkan kavgada darbedilen damat hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 22:20 Güncelleme: 09.09.2023 - 22:20
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        Kocaeli'de nişanda çıkan kavgada damat ve bazı davetliler darbedildi
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        Alınan bilgiye göre, Köseler Mahallesi'ndeki düğün salonunda yapılan nişan töreninde davetliler arasında çalınan şarkı konusunda tartışma çıktı.

        İki grup arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle damat Murat T. ile bazı davetliler darbedildi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Başına darbe alan damat Murat T. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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