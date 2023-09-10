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        Kocaeli Valisi Yavuz'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 12:10 Güncelleme: 10.09.2023 - 12:10
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        Kocaeli Valisi Yavuz'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
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        Yavuz, mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, hayırseverlerle çocuklara ve gençlere en iyi şartlarda eğitim imkanı sunmak için kentte yeni okullar açıldığını belirterek, yenilerinin yapımı için hayırseverlerle protokoller imzalandığını kaydetti.

        Okullara tasarım beceri atölyeleri ve kütüphaneler kurulduğunu ifade eden Yavuz, okullardaki güçlendirme çalışmaları dahil her türlü eksiklikleri gidermeye gayret ettiklerini bildirdi.

        Yavuz, toplumların, devletlerin inşasında öğretmenlerin katkılarının ve desteğinin her türlü çalışmadan daha önemli olduğunun altını çizerek, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da öğretmenlerin çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırlamada görevlerini en iyi şekilde yapacaklarına inancım tamdır. Çocuklarımız için gösterilen şefkat, gayret ve fedakarlık, ülkeye ve millete sahip çıkma adına yapılan en kutsal ve anlamlı çalışmadır. Ülkemizin ihtiyacı olan eğitilmiş insan gücü, ilim, irfan yuvası olan okullarımızda yetiştirilmektedir. Eğitim alanında alınan mesafe, gelişme ve ilerleme, uluslararası rekabetin en önemli göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

        Eğitimde, sadece mesleki ya da akademik anlamda başarılı bireyler değil, aynı zamanda değerleriyle kuşanmış ruh güzelliğine sahip nesiller yetiştirmeyi de hedeflediklerini vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

        "Birbirine huzur ve güven veren, yüreğinde tüm insanlığa karşı hoşgörü ve merhamet besleyen nesiller yetiştirmek, aynı zamanda dünya barışına da büyük katkı sunacaktır. 1577 okulumuzda, 428 bin 208 öğrenci ve 26 bin 32 öğretmenimizin yeni şevk ve heyecanla yarın başlayacak 2023-2024 eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve bütün eğitim çalışanlarımız adına verimli geçmesini temenni ediyor, bilginin hakim olduğu toplum dileklerimle İlköğretim Haftası'nı kutluyor, başarılar diliyorum."

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