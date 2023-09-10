Gölcük'ten kısa kısa

Yardım faaliyetlerine katkıda bulunmak isteyen çocuklar, biriktirdikleri harçlıkları HAKEV Vakfı Gölcük Temsilcisi Burhanettin Çalgan'a teslim etti.

Çalgan, gazetecilere, insanların yardımsever olmasının çocuklara da yansıdığını belirterek, "Çocuklarımız biriktirdikleri harçlıkların yanı sıra aynı zamanda kullanmadıkları bisiklet ve benzeri eşyalarını da yardım olsun diye vakfımıza bağışladılar. Bu yardımlar, muhtaç ailelere vakfımız aracılığıyla ulaşacak. Örnek davranış gösteren çocuklarımıza bir kez daha teşekkür ederim." diye konuştu.

Konuşmanın ardından çocuklara plaket ve hediye verildi.

- Değirmendere'de "Yaza Veda" konseri

Değirmendere Musiki Derneğince, Gölcük Belediyesinin katkılarıyla "Yaza Veda" konseri düzenlendi.

Yüzbaşılar Amfi Tiyatro'da Şef Emrullah Çelik yönetiminde gerçekleşen konserde, halk müziği eserleri seslendirildi.

Konsere katılan vatandaşlar da şarkılara eşlik etti.