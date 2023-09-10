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        Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de yapıldı

        Kocaeli'de düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 18:23 Güncelleme: 10.09.2023 - 18:23
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        Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de yapıldı
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Kürek Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen yarışlara, 31 kulüpten 645 sporcu katıldı.

        Startı Sekapark sahilinden verilen şampiyonada yarışçılar, 4 bin ve 6 bin metrelik parkurlarda kürek çekti.

        Yapılan yarışlar sonucunda kadınlarda 150 puanla Haliç Yelken ve Kürek Kulübü birinci, 100 puanla Sinop Gençlik ve Spor Kulübü ikinci, 95 puanla Altınboynuz Kulübü üçüncü oldu.

        Erkeklerde birinciliği 200 puanla İstanbul Kürek, ikinciliği 144 puanla Haliç Yelken ve Kürek Kulübü, üçüncülüğü 135 puanla Altınboynuz elde etti.

        19 yaş altı kadınlarda ilk 3 sıra 285 puanla Şişecam Spor, 200 puanla Sinop Gençlik ve Spor, 185 puanla Altınboynuz'dan oluştu.

        19 yaş altı erkeklerde Kocaeli Sümerspor Kürek 215 puanla birinci, Şişecam Spor 205 puanla ikinci, Altınboynuz ise 176 puanla üçüncü sırada yer aldı.

        Yarışlarda dereceye giren sporculara madalya, kulüplere ise kupaları protokol üyelerince verildi.​​​​

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