Kocaeli'den kısa kısa
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde oto yedek parça dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Osmangazi Mahallesi Atatürk Caddesi'nde oto yedek parça satışı yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.
- Çayırova'da trafik kazası
Çayırova ilçesinde otomobil ile taksinin çarpışması sonucu yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Atatürk Mahallesi'nde A.C. idaresindeki 41 AAP 617 plakalı otomobil ile İ.G. idaresindeki 41 T 3312 plakalı taksi çarpıştı.
Kazada yaralanan taksideki H.A, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.