Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Başkan Büyükakın'ı ziyaret etti

        İtalya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalya kazanan Futsal Milli Takımı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyüakın'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 13:00 Güncelleme: 11.09.2023 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Başkan Büyükakın'ı ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Padova kentinde gerçekleştirilen organizasyonun final maçında Portekiz'i 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan ve yurda dönen ekip, Kocaeli'ye geldi.

        Büyükşehir Belediyesi bahçesinde ay-yıldızlı bayraklar taşıyan Kağıtsporlu sporcularca karşılanan şampiyon takım, kupa ve madalyalarıyla mehteran takımının eşliğinde yürüdü. Milli sporcular daha sonra Başkan Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ve beraberindekilerle belediye önünde bir araya geldi.

        Büyükakın, gazetecilere yaptığı açıklamada, milli takımın İtalya'dan muhteşem bir başarıyla yurda döndüğünü anımsatarak, "Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'na giderlerken kendilerine arkalarında olduğumuzu söyledik. Yüreğimizin onlarla olduğunu hep ifade ettik. İnandık onlara, önemli olan orada müsabaka içinde olmalarıydı, oraya katılmalarıydı. Kupayla dönmeleri ayrı bir gurur vesilesi oldu. Onları gözlerinden öpüyorum. Başarılarından dolayı tebrik ediyorum. İnanılmaz bir başarıya imza attılar. Gurumuzu okşadılar, bayrağımızı dalgalandırdılar." diye konuştu.

        - "Önceleri yok sayılan bu çocuklar artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği destekle spor yapıyor"

        Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın da önceleri evlere kapatılan, yok sayılan bu çocukların artık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve devletin verdiği destekle spor yaptığını dile getirerek, şunları söyledi:

        "Kupayı almakla aslında, Türkiye'de özel çocuğu olan annelere 'Bana imkan verilirse neler yapabilirim.' mesajını verdik. Kupayı alıp Kocaeli'ye gelmemizin önemli bir anlamı var. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız bu takımın kuruluşundan, dünya ve Avrupa şampiyonasına gidişine, gelişine kadar adım adım bizi takip eden, sporcularımızı tanıyan, sıkıştığımızda kendisine başvurduğumuz bir başkanımız. Kupayı orada aldığımızda takım, 'Başkanım önce Cumhurbaşkanımıza kupayı götürelim sonra da Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza götürelim.' derken çok duygulandım. Bugün Başkanımız bizden söz aldı, inşallah dünya kupasıyla da bu başarımızı taçlandıracağız." ifadesini kullandı.

        Milli takımdan Birkan Dikici ise elde ettikleri ikinci kez Avrupa şampiyonluğu için onur ve gurur duyduklarını söyledi.

        "Kazandığımız kupayı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a götürmeyi çok istiyoruz." diyen Dikici, bir basın mensubunun "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la beraber futbol oynamak istiyor musunuz?" sorusuna da "Evet" cevabını verdi.

        Konuşmaların ardından Büyükakın ve beraberindekiler, milli takım oyuncularıyla fotoğraf çektirdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Birinci öncelik enflasyonu tek haneye indirmek"
        "Birinci öncelik enflasyonu tek haneye indirmek"
        Hastanede çıkan arbedede yere yığıldı!
        Hastanede çıkan arbedede yere yığıldı!
        Hurda yığınına döndü! Karı kocayı kaza ayırdı!
        Hurda yığınına döndü! Karı kocayı kaza ayırdı!
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        Fren faciasında 6 kişi ölmüştü! "Pes" dedirten ifadesi ortaya çıktı!
        Fren faciasında 6 kişi ölmüştü! "Pes" dedirten ifadesi ortaya çıktı!
        Kral Charles'tan Kim'e tebrik
        Kral Charles'tan Kim'e tebrik
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 400 metre!"
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 400 metre!"
        "Çocukların benden rahatsız" diyerek karısını öldürdü!
        "Çocukların benden rahatsız" diyerek karısını öldürdü!
        Deniz Türüç'te sıcak gelişme!
        Deniz Türüç'te sıcak gelişme!
        Havalar soğuyor! O ilde sıcaklık sıfırın altına indi
        Havalar soğuyor! O ilde sıcaklık sıfırın altına indi
        Temmuzda işsizlik geriledi
        Temmuzda işsizlik geriledi
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Varlıkları biliniyordu ama ilk kez fotoğraflandı!
        Varlıkları biliniyordu ama ilk kez fotoğraflandı!
        Eşini ve kayınbiraderini öldürdü! Her yerde aranıyor!
        Eşini ve kayınbiraderini öldürdü! Her yerde aranıyor!
        4 saat boyunca kaydetti... Ateş toplarını görüntüledi
        4 saat boyunca kaydetti... Ateş toplarını görüntüledi
        İngiliz anneden "kızımın ölümünde çok fazla soru var" feryadı!
        İngiliz anneden "kızımın ölümünde çok fazla soru var" feryadı!
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Beşiktaş'ta flaş Gökhan İnler gelişmesi!
        Beşiktaş'ta flaş Gökhan İnler gelişmesi!
        Borsa tam 12'den vurdu
        Borsa tam 12'den vurdu
        22 yıl geçti! İkiz Kulelerin yıkıldığı alan "turistik mekana" dönüştü
        22 yıl geçti! İkiz Kulelerin yıkıldığı alan "turistik mekana" dönüştü

        Benzer Haberler

        Şampiyon Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı Kocaeli´de törenle karşıla...
        Şampiyon Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı Kocaeli´de törenle karşıla...
        Kocaeli'de yeni eğitim öğretim yılı başladı
        Kocaeli'de yeni eğitim öğretim yılı başladı
        Avrupa ve dünya bilek güreşi şampiyonu para milli sporcu yeni başarılar peş...
        Avrupa ve dünya bilek güreşi şampiyonu para milli sporcu yeni başarılar peş...
        Avrupa ve dünya bilek güreşi şampiyonu para milli sporcu yeni başarılar peş...
        Avrupa ve dünya bilek güreşi şampiyonu para milli sporcu yeni başarılar peş...
        Kocaeli'den kısa kısa
        Kocaeli'den kısa kısa
        Kocaeli'de trafik kazası sonrası çıkan kavgada 1'i polis 2 kişi yaralandı
        Kocaeli'de trafik kazası sonrası çıkan kavgada 1'i polis 2 kişi yaralandı