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        Kocaeli'den kısa kısa

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobille çarpışması sonucu yaralanan motosikletteki kadın hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 14:37 Güncelleme: 11.09.2023 - 14:40
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        Kocaeli'den kısa kısa
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        Değirmendere Dörtyol mevkisinde sürücüleri henüz belirlenemeyen 41 AN 904 plakalı otomobil ile 41 AKL 401 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosikletteki kadın, sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        - Darıca ve Karamürsel'de yeni eğitim öğretim yılı başladı

        Darıca ilçesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılı dolayısıyla program düzenlendi.

        Dudayev Parkı'nda program kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda durulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, öğrencilerin yarınlara en iyi şekilde hazırlanacağını kaydetti.

        Daha sonra katılımcılar birlikte fotoğraf çektirdi.

        Karamürsel ilçesinde de 2023-2024 eğitim öğretim yılı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Eğitimciler ve protokol üyelerince Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda durulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Necdet Calp İlkokulu'na geçildi.

        Buradaki programa Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, İlçe Jandarma Komutanı Alihan Ak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, şube ve okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

        Daha sonra protokol üyeleri, sınıfları gezerek öğrencilere başarı diledi.

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